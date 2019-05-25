شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بالفيديو ...طفل يمني ابكى كل من شاهده يتعلق بستار الكعبة ويدعو لليمن باكيا والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - انتشر في وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر ويوتيوب مقطع قيديو لطفل يدعو لليمن وهو بجانب الكعبة المشرفة
وظهر في الفيديو المنتشر عبر وسائل التواصل الطفل وهو متعلق باستار الكعبة ويدعو من الله ان ان يحفظ اليمن وهو يبكي وبجانبه والدته تدعو معه ايضا
واثار الفيديو اعجاب الاف اليمنيين الذين تداولوه بشكل واسع
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