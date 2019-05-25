وكيل المهرة يناقش مع قيادة الكشافة الترتيبات للمخيم الكشفي البيئي

التقى مختار بن عويض الجعفري وكيل أول محافظة المهرة بمكتبه قائد مفوضية الكشافة والمرشدات بالمحافظة محمد علي رزق ونائبه خميس متوانع.

وناقش اللقاء أوضاع المفوضية والصعوبات التي تواجه نشاطها، والترتيبات الجارية لإقامة المخيم الكشفي البيئي الأول الذي سيقام قريبا بمديرية حوف بالتزامن مع موسم الخريف تحت رعاية المحافظ الشيخ راجح باكريت.

وخلال اللقاء بارك الوكيل الأول عودة قائد المفوضية محمد رزق إلى مباشرة عمله بعد إقناعه العدول عن استقالته التي قدمها في وقت سابق.

واستمع بن عويّض إلى جانب من احتياجات المفوضية والصعوبات ، موجهاً بتوفير المتطلبات وتقديم الدعم والعون لإقامة المخيم الكشفي البيئي ، ومؤكدا اهتمام السلطة المحلية ممثلة بالشيخ راجح باكريت بالحركة الكشفية نظرا لأهميتها ودورها في المجتمع.

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إلى ذلك حضر الوكيل الأول بن عويّض اليوم مائدة إفطار جماعي إقامتها مفوضية الكشافة والمرشدات احتفاءا بعودة القائد محمد علي رزق لمزاولة عمله ومهامه في قيادة المفوضية.

وأكد الوكيل الأول على الدور الإيجابي الذي تلعبه الكشافة ومنتسبوها في خدمة المجتمع وغرس المفاهيم والمعارف في نفوس الشباب واستغلال أوقات فراغهم بما يعود عليهم بالنفع والفائدة.

من جانبه عبر القائد محمد رزق عن شكره وتقديره للأخ الوكيل الأول على كل اهتمامه ودعمه ، مؤكدا بأنه سيبذل قصاري جهوده في سبيل الارتقاء بعمل المفوضية وتفعيل دورها الريادي.