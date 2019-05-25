شرطة تعز تنعي استشهاد أحد ضباطها أثناء أدائه واجبه

نعت إدارة عام شرطة محافظة تعز، استشهاد قائد حراسة مدير عام الشرطة الرائد بسام المسعودي ,متأثرا بإصابته أثناء قيادته لحملة أمنية لملاحقة قتلة المواطن نجيب حنش الأسبوع الماضي، شمال المدينة.

وقال بيان النعي الصادر من إدارة عام شرطة تعز : كان الرائد بسام مثالا لرجل الأمن في الانضباط والتضحية والحرص على تأدية المهام الأمنية مهما كلف الثمن ،ليقدم روحه رخيصة في سبيل استتباب الأمن والحفاظ على سلام وسكينة المدينة، وقد سطر بطولات وطنية عظيمة في خدمة الوطن وتثبيت الأمن والاستقرار في محافظة تعز.

وأضاف: بان شرطة محافظة تعز إذ تنعي استشهاد أحد ضباطها الأكفاء تؤكد أنها ماضية في فرض سلطة الدولة وضبط كل المخلين بالأمن والمقاومين للسلطات وأن الجناة لن يفروا من وجه العدالة، مشددة على أنها لن تتهاون في ردعهم وتخليص المدينة من إجرامهم وتحقيق الأمن والاستقرار للمحافظة، وتتوعدهم بالمحاسبة القانونية ونيلهم الجزاء الرادع.

الرحمة والخلود للشهداء والشفاء للجرحى ،والسلام والاستقرار للشعب والوطن.