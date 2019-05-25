نظمت مؤسسة فتيات مأرب، أمسية توعوية خاصة بالتعريف بمخرجات الحوار الوطني بالشراكة مع مكتب وزير الدولة لشئون تنفيذ مخرجات الحوار الوطني بالشراكة مع وذلك ضمن برنامج رفع الوعي بمخرجات الحوار الوطني ومسودة الدستور الجديد. ناقش المشاركون في الأمسية ما تضمنته وثيقة الحوار من مواد خاصة بشكل الدولة وتوزيع السلطات وأدوارها في الشكل الاتحادي للدولة والقائمة على أساس التوزيع العادل للثروة والسلطة. وأثريت الأمسية بنقاش موسع الأسس السياســية والاقتصاديـة والاجتماعيـة في مسودة الدستور، وبنيـة مؤسسـات الدولــة و ســلطاتها و نظامهــا الإداري.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مؤسسة فتيات مأرب تنظم أمسية رمضانية بالمحافظة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.