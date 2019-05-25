تعز.. قوات الجيش تهاجم مواقع للمليشيا في كلابة والأربعين

شنت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، اليوم السبت، أيار 25، 2019 هجوما على مواقع للمتمردين الحوثيين في مدينة تعز جنوب غربي اليمن.
وقالت مصادر ميدانية إن قوات الشرعية هاجمت مواقع للمليشيا في كلابة والأربعين بالمدينة.
وأضافت المصادر أن الهجوم تم من ثلاث محاور ما تسبب في إرباك كبير للمليشيا.
وأكدت أن المواجهات التي اندلعت إثر الهجوم واستخدم فيها الطرفان مختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة، أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من مسلحي المليشيا.
ولفتت إلى أن تبادلا للقصف المدفعي العنيف أعقب المواجهات.
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