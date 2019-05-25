محافظ تعز يعلن انطلاق معركة "قطع الوريد" ضد الميليشيات الحوثية

أكد محافظ تعز نبيل شمسان، في وقت مبكّر اليوم السبت، انطلاق معركة "قطع الوريد" ضد ميليشيات الحوثي في المحافظة.

وأفادت قوات الجيش الوطني اليوم السبت، بمقتل أكثر من 13 عنصراً من المسلحين الحوثيين بمعارك في محافظة تعز 275 كيلو متراً جنوب صنعاء.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ" اليوم عن مصدر عسكري في اللواء 170 دفاع جوي قوله إن "وحدات من اللواء هاجمت مواقع الميليشيا الانقلابية، وتمكنت من السيطرة على محطة الجهيم والمباني المحيطة في تعز".

وذكر المصدر أن تلك المواقع تمثل أحد أهم الخطوط الدفاعية للميليشيات شمال مدينة تعز.

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وتابع المصدر أن "مدفعية اللواء 170 دفاع جوي تمكنت من استهداف عدد من المواقع المحصنة وتدميرها بالكامل"، مشيراً إلى أن المعارك بين الطرفين أسفرت عن مقتل أكثر من 13 عنصراً من الحوثيين.

ووفق المصدر، فإن المواجهات لاتزال مستمرة في مناطق الحرير والأربعين وبمختلف أنواع الأسلحة، حتى الآن.

وتسيطر القوات الحكومية على معظم أجزاء مدينة تعز، وهي المحافظ الأكبر من حيث الكثافة السكانية في اليمن، فيما يسيطر الحوثيون على أطرافها ويفرضون عليها حصاراً مطبقا منذ أكثر من أربع سنوات.