عاجل.. اختطاف قائد الشرطة العسكرية في تعز

ختطف مسلحون مجهولون، اليوم السبت، قائد الشرطة العسكرية في محافظة تعز اليمنية، العميد جمال الشميري، واقتادوه إلى مكان مجهول.
وقالت مصادر مطلعة، بحسب موقع "اليمن اليوم"، إن "جماعة مسلحة صباح اليوم اختطفت قائد الشرطة العسكرية في مدخل التابعة لمحافظة لحج، أثناء توجهه من مدينة تعز صوب العاصمة المؤقتة عدن".
وأضاف مصدر من أسرة قائد الشرطة أن "سيارة ودراجتين ناريتين على متنها مسلحون اعترضوا سيارة العميد الشميري التي كان يوجد بداخلها مع عائلته".
وأكد المصدر عن وجود عائلته في منطقة التربة والذي سمح الخاطفين بعودتها مع سائق السيارة التي كانت تقلهم.
ولا يعرف الجهة التي تقف خلف الحادثة، لكن المنطقة التي شهدت الواقعة لا تزال تشهد تسللات حوثية من أجل قطع المنفذ الإنساني الوحيد الذي يربط مدينة تعز بالعاصمة المؤقتة عدن.
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