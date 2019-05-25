أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة الصباحية لهذا اليوم.. تعرف عليها

ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز 20 خبرا متعلقا بالشأن اليمني لصباح هذا اليوم السبت، الموافق 25 مايو 2019م، وهي كالتالي:
مقتل 4 مدنيين في انفجار لغم حوثي بمحافظة تعز
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قوات الجيش تنجح في السيطرة على جبال القاهرة بمديرية الحشوة
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الأمم المتحدة تؤكد ثقتها الكاملة في مارتن جريفيث
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ميليشيات الحوثي تعتقل مشرفيها بتهمة الخيانة والتخاذل
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وزير الدفاع اليمني يثمن دور الإعلام في فضح جرائم ميليشيات الحوثي
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قوات الجيش تقتل 13 عنصرًا من ميليشيات الحوثي في معارك عنيفة
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انتحار 4 نساء مختطفات في سجون مليشيا الحوثي بصنعاء
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اليمن يشيد بجهود الإمارات والسعودية لتحسين الوضع الإنساني
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ننشر أسعار الأسمنت والحديد في عاصمة إقليم حضرموت
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قائمة بأسعار الخضروات والفواكه واللحوم في حضرموت
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تباين أسعار الخضروات والفواكه في مأرب
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ننشر أسعار الخضروات والفواكه في العاصمة عدن
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استقرار أسعار الخضروات والفواكه في صنعاء
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مسلحون يختطفون ضابط عسكري في تعز
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مقتل 13 من مليشيا الحوثي في مواجهات مع الجيش الوطني بتعز
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الحكومة تتهم غريفيث بسعيه لشرعنة مسرحية انسحاب الحوثي من الحديدة
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محافظ الحديدة يتهم الحوثيين بتهريب الذهب من الحديدة إلى صنعاء
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المقدشي يدعو أبناء الشعب بمختلف فئاتهم لمزيد من الالتفاف حول الشرعية
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الحوثي يختطف "قاصر" في تعز لإجبارها على الزواج
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إسقاط طائرة تجسس حوثية شمال الضالع
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