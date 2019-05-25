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أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة الصباحية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز 20 خبرا متعلقا بالشأن اليمني لصباح هذا اليوم السبت، الموافق 25 مايو 2019م، وهي كالتالي:

 

 مقتل 4 مدنيين في انفجار لغم حوثي بمحافظة تعز

https://www.alyamanalaraby.com/390572

 

 قوات الجيش تنجح في السيطرة على جبال القاهرة بمديرية الحشوة

https://www.alyamanalaraby.com/390573

 

 الأمم المتحدة تؤكد ثقتها الكاملة في مارتن جريفيث

https://www.alyamanalaraby.com/390576

 

 ميليشيات الحوثي تعتقل مشرفيها بتهمة الخيانة والتخاذل

https://www.alyamanalaraby.com/390581

 

 وزير الدفاع اليمني يثمن دور الإعلام في فضح جرائم ميليشيات الحوثي

https://www.alyamanalaraby.com/390585

 

 قوات الجيش تقتل 13 عنصرًا من ميليشيات الحوثي في معارك عنيفة

 

https://www.alyamanalaraby.com/390586

 

 انتحار 4 نساء مختطفات في سجون مليشيا الحوثي بصنعاء

https://www.alyamanalaraby.com/390588

 

 اليمن يشيد بجهود الإمارات والسعودية لتحسين الوضع الإنساني

https://www.alyamanalaraby.com/390589

 

 ننشر أسعار الأسمنت والحديد في عاصمة إقليم حضرموت

https://www.alyamanalaraby.com/390592

 

 قائمة بأسعار الخضروات والفواكه واللحوم في حضرموت

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https://www.alyamanalaraby.com/390594

 

 تباين أسعار الخضروات والفواكه في مأرب

https://www.alyamanalaraby.com/390595

 

 ننشر أسعار الخضروات والفواكه في العاصمة عدن

https://www.alyamanalaraby.com/390596

 

 استقرار أسعار الخضروات والفواكه في صنعاء

https://www.alyamanalaraby.com/390599

 

 مسلحون يختطفون ضابط عسكري في تعز

https://www.alyamanalaraby.com/390607

 

 مقتل 13 من مليشيا الحوثي في مواجهات مع الجيش الوطني بتعز

https://www.alyamanalaraby.com/390612

 

 الحكومة تتهم غريفيث بسعيه لشرعنة مسرحية انسحاب الحوثي من الحديدة

https://www.alyamanalaraby.com/390615

 

 محافظ الحديدة يتهم الحوثيين بتهريب الذهب من الحديدة إلى صنعاء

https://www.alyamanalaraby.com/390618

 

 المقدشي يدعو أبناء الشعب بمختلف فئاتهم لمزيد من الالتفاف حول الشرعية

https://www.alyamanalaraby.com/390622

 

 الحوثي يختطف "قاصر" في تعز لإجبارها على الزواج

https://www.alyamanalaraby.com/390623

 

 إسقاط طائرة تجسس حوثية شمال الضالع

https://www.alyamanalaraby.com/390625

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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