أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة الصباحية لهذا اليوم.. تعرف عليها

ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز 20 خبرا متعلقا بالشأن اليمني لصباح هذا اليوم السبت، الموافق 25 مايو 2019م، وهي كالتالي: مقتل 4 مدنيين في انفجار لغم حوثي بمحافظة تعز https://www.alyamanalaraby. com/390572 قوات الجيش تنجح في السيطرة على جبال القاهرة بمديرية الحشوة https://www.alyamanalaraby. com/390573 الأمم المتحدة تؤكد ثقتها الكاملة في مارتن جريفيث https://www.alyamanalaraby. com/390576 ميليشيات الحوثي تعتقل مشرفيها بتهمة الخيانة والتخاذل https://www.alyamanalaraby. com/390581 وزير الدفاع اليمني يثمن دور الإعلام في فضح جرائم ميليشيات الحوثي https://www.alyamanalaraby. com/390585 قوات الجيش تقتل 13 عنصرًا من ميليشيات الحوثي في معارك عنيفة https://www.alyamanalaraby. com/390586 انتحار 4 نساء مختطفات في سجون مليشيا الحوثي بصنعاء https://www.alyamanalaraby. com/390588 اليمن يشيد بجهود الإمارات والسعودية لتحسين الوضع الإنساني https://www.alyamanalaraby. com/390589 ننشر أسعار الأسمنت والحديد في عاصمة إقليم حضرموت https://www.alyamanalaraby. com/390592 قائمة بأسعار الخضروات والفواكه واللحوم في حضرموت Advertisements https://www.alyamanalaraby. com/390594 تباين أسعار الخضروات والفواكه في مأرب https://www.alyamanalaraby. com/390595 ننشر أسعار الخضروات والفواكه في العاصمة عدن https://www.alyamanalaraby. com/390596 استقرار أسعار الخضروات والفواكه في صنعاء https://www.alyamanalaraby. com/390599 مسلحون يختطفون ضابط عسكري في تعز https://www.alyamanalaraby. com/390607 مقتل 13 من مليشيا الحوثي في مواجهات مع الجيش الوطني بتعز https://www.alyamanalaraby. com/390612 الحكومة تتهم غريفيث بسعيه لشرعنة مسرحية انسحاب الحوثي من الحديدة https://www.alyamanalaraby. com/390615 محافظ الحديدة يتهم الحوثيين بتهريب الذهب من الحديدة إلى صنعاء https://www.alyamanalaraby. com/390618 المقدشي يدعو أبناء الشعب بمختلف فئاتهم لمزيد من الالتفاف حول الشرعية https://www.alyamanalaraby. com/390622 الحوثي يختطف "قاصر" في تعز لإجبارها على الزواج https://www.alyamanalaraby. com/390623 إسقاط طائرة تجسس حوثية شمال الضالع https://www.alyamanalaraby. com/390625

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة الصباحية لهذا اليوم.. تعرف عليها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.