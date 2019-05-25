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الجيش يستعيد مناطق جديد في محيط مدينة قعطبة

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قال الجيش الوطني ان واحدات من الجيش تمكنت من دحر مليشي الحوثي في محيط مدينة قعطبة بمحافظة الضالع.

 وقال الجيش على موقعه "26 سبتمبر" إنه "استعاد مواقع سدر وغول النوب وسايلة خرفة وموقع خزان العذربي وبير الحضرمي وقرية القفلة وباب غلق شمال مديرية قعطبة شمال الضالع".

 

وأوضح أن "التقدم يأتي بعد استكمال تأمين منطقة ‎باب غلق الاستراتيجية، والتقدم صوب مناطق واسعة أبرزها ‎هجار وشليل و‎سليم ومنطقة الفاخر ومنها إلى منطقة العود".

وأضاف أن "القوات تقترب من هجار شمال مديرية قعطبة، بالتزامن مع التقدم باتجاه منطقة الشخب غرب قعطبة، وسط مواجهات عنيفة".

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ووفقاً للجيش، "أسفرت المواجهات عن مصرع وجرح العشرات من عناصر الحوثيين، وأسر 15 آخرين، وتدمير آلية قتالية واستعادة أسلحة".

 

وكان الجيش اليمني أعلن، الخميس، سيطرته على جبل صامح الاستراتيجي وجبل قصبة الدار ومنطقتي شخب القفلة وباب غلق في مديرية قعطبة شمال الضالع، عقب معارك مع مليشيا الحوثي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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