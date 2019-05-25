تعرف على درجات الحرارة في المحافظات اليوم السبت

أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد، بيانًا حول الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة ، اليوم السبت، في عدن وعدد من محافظات الجنوب واليمن.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة في الجنوب و اليمن:-

عدن (العظمى 34° - الصغرى 26°)

صنعاء (العظمى 26° - الصغرى 16°)

تعز (العظمى 30° - الصغرى 18°)

المكلا (العظمى 33° - الصغرى 25°)

الحديدة (العظمى 35° - الصغرى 27°)

سيئون (العظمى 39° - الصغرى 24°)

سقطرى (العظمى 34° - الصغرى 27°)

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ذمار (العظمى 24° - الصغرى 10°)

الجوف (العظمى 35° - الصغرى 22°)

إب (العظمى 27° - الصغرى 13°)

الغيظة (العظمى 34° - الصغرى 27°)

مأرب (العظمى 35° - الصغرى 19°)

صعدة (العظمى 26° - الصغرى 13°)

المحويت (العظمى 26° - الصغرى 13°)

عمران (العظمى 26° - الصغرى 14°)