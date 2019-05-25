شكرا لقرائتكم خبر عن داعية سعودي يكشف ما قاله “جهيمان” في التحقيقات بعد القبض عليه والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف الداعية السعودي صالح المغامسي إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة عن مفاجأة في أحداث الحرم المكي المعروفة بـ" فتنة جهيمان".

وأضاف المغامسي من خلال برنامجه اليومي الرمضاني "منابر النور" على قناة MBC، أن "جهيمان العتيبي" صاحب فكرة اقتحام الحرم المكي عام 1400هـ لم يكن ذا بعد سياسي، ولم يكن ذا عمق فكري.





وأوضح أن جهيمان دعا الناس إلى البيعة، ولا أدري إن كان أحد قد قام للبيعة أم لا، لكن قتل المهدي المزعوم، لأنهم بدأوا هم في إطلاق الرصاص.

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وتابع قائلا : وعندما قيل لجهيمان في التحقيق لما استحللت القتل؟ تلا قوله تعالى "ولا تقاتلوهم عند المسجد ٱلحرام حتى يقاتلوكم فيه ۖ فإن قاتلوكم فاقتلوهم..."، وسكت.. فقال له من كان يحاوره - وكان يحفظ القرآن الكريم، وأنا أعرف الذي كان يحاور جهيمان شخصيًّا – أكمل. فصمت جهيمان.

وأشار المغامسي إلى أن جهيمان عرف وقتها أن هناك ندما، لأن تكملة الآية " كذلك جزاء الكافرين"، وجهيمان لم يكن يرى أن المصلين في المسجد الحرام كفارًا، وحينها أسقط في يده، وأنه وقع في أمر لم يصب فيه قطعا.

وعندما عرف أن صاحبه (مدعي المهدي) قد قتل تبيّن له أن البناء كله قد انهدم، وتقوض، وأنه لا مهدي، ولا الأمر الذي كان يطلبه