شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تغدر بالشرعية والتحالف وتوجه ضربة غير متوقعة للرئيس هادي .. وهكذا تصرفت الحكومة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال المتحدث باسم الأمم المتحدة إن الأمين العام أنطونيو غوتيريش جدد "ثقته الكاملة" في مبعوثه الخاص لليمن مارتن غريفيثس وعمله.

ويأتي هذا التأكيد بعد تلقي غوتيريش خطابا من الرئيس اليمني، يحمل انتقادا للمبعوث الأممي غريفيثس، ويطلب ضمانات شخصية من الأمين العام شخصيا لقبول استئناف التعامل مع مبعوث المنظمة الدولية.

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وأضاف دوجاريك أن الأمين العام "أكد للرئيس هادي أن المبعوث الخاص سيضاعف جهوده لدعم الطرفين، الحكومة و (الحوثيين)، للوفاء بالتزاماتهما التي أعلناها في ستوكهولم، وأنه سيفعل ذلك بشكل متوازن يدعم التوصل إلى حل سياسي دائم للصراع" بحسب موقع اخبار الأمم المتحدة.

وكثفت الحكومة من انتقاداتها للمبعوث الاممي بعدما قبل إعادة انتشار أحادية للحوثيين في موانئ الحديدة منتصف الشهر الجاري، ووصفتها الحكومة بأنها "مسرحية وتخالف اتفاق ستوكهولم" الذي تم التوصل اليه قبل خمسة أشهر.

ولم يتضح حتى الآن موقف الحكومة من الرد الأممي وقبولها استئناف التعاطي مع غريفيثس من عدمه.