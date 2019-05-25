شكرا لقرائتكم خبر عن رحمة حجيرة: الحوثي لديه مفاجئات كبيرة وسيصل لهدفه قريبا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت الاعلامية المقربة من حزب المؤتمر الشعبي العام رحمة حجيرة أن لدى مليشيات الحوثي مفاجئات كبيرة مؤكدة بأنه سيصل لهدفه قريبا>



واضافت حجيرة في تغريدة على حسابه بـ"تويتر" حد تعبيرها , وصل الصراع والاقتتال بين الاطراف اليمنية الى أوجه من جهة وضد السعودية والامارات من جهة اخرى



وتابعت قائلة : عموما لا تستهينوا بالحوثي فلديه مفاجئات كبيرة وسيصل لهدفه قريبا وحينها لاتتهموا احد بالتقصير سوى المجتمع الدولي>

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رحمة حجيرة: الحوثي لديه مفاجئات كبيرة وسيصل لهدفه قريبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.