شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة .. فتاة يمنية تحصل على منحة تطويرية من جوجل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حصلت فتاة يمنية على منحة من برنامج Women Tecchmarkesكأول مبرمجة تحصل على هذه المنحة حيث حصلت لجين أشرف الإرياني على منحة برنامج Women Tecchmarkes المقدمة من شركة جوجل، بجامعة كندا.

وبهذا تكون لجين أول فتاة يمنية تحصل على هذه المنحة على الاطلاق.

وتعتبر لجين الارياني أحد الأعضاء المتميزين في مجموعة مطوري جوجل في اليمن منذ 2017، كما إنها متميزة في البرمجة وتطوير التطبيقات والالعاب الالكترونية