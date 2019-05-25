شكرا لقرائتكم خبر عن الحرس الثوري يوجه اقوى تهديد لواشنطن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن نائب قائد الحرس الثوري الإيراني، علي فدوي، أنه لا يوجد حرب بالوكالة عن إيران في اليمن أو لبنان أو فلسطين أو غيرها ويحاولون ربط الإرهاب بإيران للقيام بعمل عسكري ضد الجمهورية.

موسكو- سبوتنيك. ونقلت قناة المسيرة اليمنية عن فدوي قوله "إنّه لا يوجد حرب بالوكالة أو بالنيابة عن إيران في اليمن أو لبنان أو فلسطين أو غيرها، فقط هناك شعوب تناهض الظلم والاستكبار وتسعى للاستقلال بمحض إرادتها. انهم يحاولون ربط الإرهاب بإيران للقيام بعمل عسكري ضد الجمهورية الإسلامية من قبل الشيطان الأكبر "الولايات المتحدة" الداعم الأوّل للإرهاب".

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وتابع فدوي "قيادة العمليات الأمريكية في المنطقة هي منشأ جميع الأعمال الإرهابية وطائراتهم المسيرة وأسلحتهم الإجرامية تشهد على جرائمهم في اليمن وأفغانستان وسوريا والعراق"، مشيرا إلى أن " واشنطن لا تفهم لغة التفاوض بل تفهم لغة القوة".

هذا وتشهد منطقة الخليج حاليا شدا وجذبا بالتصريحات بين إيران والولايات المتحدة، التي تتهم طهران بزعزعة الاستقرار في المنطقة، وأرسلت الولايات المتحدة تعزيزات عسكرية إلى الشرق الأوسط تضمنت حاملة طائرات وقاذفات من طراز بي — 52 وصواريخ باتريوت، في استعراض للقوة في مواجهة ما يقول مسؤولون من الولايات المتحدة إنه تهديدات إيرانية للقوات والمصالح الأميركية في المنطقة.