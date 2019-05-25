شكرا لقرائتكم خبر عن قاضي بمحكمة يفاجئ الحضور وينزل من المنصة للانحناء وتقبيل يد المتهم !( صورة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصر قاضٍ في إحدى المحاكم الاردنية في مدينة الزرقاء على تقبيل يد متهم، مَثُل أمامه للنظر بقضية “اعتداء”، تتمحور بأن المتهم الذي يعمل معلم مدرسة ضرب بالعصا أحد الطلبة، ما دفع ذوي الأخير لتقديم شكوى بحق المعلم، واضطره للمثول أمام هيئة المحكمة.

وتفاجئ الحضور بفعل القاضي الذي أصر على تقبيل يد المتهم، ليكشف لاحقا بأن المتهم الذي يمثل أمامه هو معلمه القديم في المدرسة، ومربٍ فاضل وكبير في السن،

في حين قرر القاضي بأن تكون قبلته على يد المتهم “المعلم” هي الحكم في القضية المنظورة.

وفور مغادرة الحضور لقاعة المحكمة تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي قصة القاضي مع معلمه المتهم، مشيدين بالأخلاق العالية التي تحلى بها القاضي وتقديره الكبير للمعلم الذي كان سببا في وصوله وترقيته في عمله وعلمه

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