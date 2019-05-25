شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو عفوي من داخل منزل العائلة الملكية الأردنية خلال وجبة الإفطار والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - نشرت الملكة الأردنية رانية مقطع فيديو على صفحتها في انستغرام تظهر فيه أثناء تناولها وجبة الإفطار مع الملك عبد الله الثاني وأولادهم في لقطات عفوية.

ويظهر في الفيديو أثناء تحضير العائلة لوجبة الإفطار، ثم جلوسهم معا وتناولها.

Advertisements



نشرت الملكة الأردنية رانية في وقت سابق مقطع فيديو على صفحتها في انستغرام تظهر فيه أثناء تناولها وجبة الإفطار مع شابات أردنيات.

وكتبت الملكة رانيا تعليقا على الفيديو "من إفطار الأمس مع مجموعة من الرياديات الأردنيات الشابات".



وعبرت الملكة عن سعادتها بهذا الافطار الرمضاني اليوم مع الرياديات في عدد من المجالات.

وقامت الملكة رانيا الإسبوع الماضي بالمشاركة في إفطار رمضاني لسيدات ناشطات في العمل الاجتماعي والثقافي والتطوعي في مدينة عجلون.



وكتبت الملكة الأردنية معلقة على إحدى الصور "إفطار رمضاني مع سيدات عجلون بقلوبهن النابضة بالطيب والجمال وأحاديث العطاء والمحبة والخير للأردن وأهله".