شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الآن : اشتعال النيران في هذه المنطقة السعودية وسيارات الإسعاف تهرع للمكان والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشب حريق واسع، في مبنى يتبع لشركة الخطوط الجوية السعودية في حي الكندرة بمدينة جدة. ورصدت مقاطع فيديو متداولة انبعاث الدخان من المبنى التابع الخطوط السعودية، كما سُمعت في المقاطع أصوات عربات الإسعاف وهي تهرع للمكان. ولا يعرف حتى الان اسباب الحريق

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