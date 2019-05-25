شكرا لقرائتكم خبر عن التفاصيل الكاملة لااختطاف قائد الشرطة العسكريه في تعز ومن هي الجهة التي قامت باختطافة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اختطف مسلحون مجهولون قائد الشرطة العسكرية، العقيد جمال الشميري بمحافظة تعز ، صباح اليوم السبت ، على مدخل منطقة طور الباحة مديرية الصبيحة واقتيادة الى مكان مجهول.

وقالت مصادر عسكرية بان "المسلحون تقطعوا لسيارة قائد الشرطة العسكرية في منطقة طور الباحة بعد خروجه من سائله المقاطرة ".

مضيفة بأن "سيارة على متنها مسلحون ملثمون اعترضت سيارة قائد الشرطة العسكرية مع زوجته وأولاده،ومجموعة أخرى على متن دراجتين ناريتين خرجت من جانب الطريق، ووجهت الاسلحة على العقيد جمال الشميري أخذته على متن السيارة باتجاه مناطق الصبيحة."

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وأشارت المصادر الى انه "تم تلقي بلاغ من قيادة اللواء الرابع مشاة جبلي توضح افراج المختطفين عن أسرة العقيد الشميري مع سائقه الشخصي ، وتسليمها لقيادة اللواء الرابع والتأكد من سلامتهم".

واشارت المصادر بان "المختطفون اقتادوا العقيد الشميري ، نحو الصبيحة في مناطق وادي الصميتة ، وفقا للبلاغ".

يذكر ان قبائل الصميته والاغبرة قد نفذت عدة تقطعات للطريق الرابط بين لحج وتعز ، احتجاجا على عدم تسليم قيادة الشرطة العسكرية للمتهمين في اقتحام صاله العرس بمحافظة تعز التي توفي على أثرها العريس من ابناء الصبيحة".