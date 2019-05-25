الصين تكشف تفاصيل اندلاع حرب عالمية انطلاقاً من اليمن

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عدن - ياسمين التهامي - قال خبراء إن الصراع العسكري الداخلي المستمر منذ سنوات في اليمن بين المتمردين الحوثيين وحكومة البلاد المدعومة من المملكة العربية السعودية شهد منعطفًا كبيرًا في الآونة الأخيرة وبدأ يشكل تهديدًا حقيقيًا لأمن واستقرار المنطقة.

وتحول المتمردون الحوثيون المتحالفون مع إيران إلى وكيل لشن هجمات باستخدام العديد من الطائرات المسيرة المحملة بالمتفجرات ضد المؤسسات الحيوية في عمق المملكة العربية السعودية وسط تصاعد التوتر بين إيران والمملكة العربية السعودية.

وأعلن متمردو الحوثي عن هجومين منفصلين بطائرة بدون طيار على مطار نجران في المملكة العربية السعودية في غضون 24 ساعة وبعد أيام قليلة فقط من شن هجمات عدة مماثلة بطائرات مسيرة على محطتين لضخ النفط بالقرب من الرياض.

يعتقد الخبراء اليمنيون أن تصاعد هجمات الحوثيين بدون طيار يشير إلى أن الصراع المستمر منذ سنوات بدأ في التوسع إلى ما وراء الحدود ليشمل دول الجوار الأخرى في المنطقة.

وصرح أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة صنعاء عبد الباقي شمسان لوكالة أنباء (شينخوا) بأن توقيت هجمات الحوثي المتكررة بطائرات بدون طيار يهدف إلى توصيل رسائل واضحة من إيران إلى منافسيها في المنطقة ، وخاصة المملكة العربية السعودية.

وقال شمسان “من الواضح أن إيران بدأت في استخدام وكلاءها المخلصين في المنطقة ، بما في ذلك ميليشيات الحوثيين ، لغرض إيذاء السعودية بشكل غير مباشر من خلال طائرات بدون طيار مصنوعة ببساطة”.

وقال أيضًا إن “التحالف العربي ساهم سلبًا في إضعاف الحكومة الشرعية في البلاد بدلاً من تقديم الدعم كما أعلن سابقًا في بداية الحملة العسكرية ضد الحوثيين في عام 2015”.

مضيفاً “دور الحكومة الشرعية ضعيف للغاية وليس لها سيطرة حتى في المناطق المحررة حيث يسيطر عليها مؤخراً الخارجون عن القانون والمتمردون عليها. وقد مكّن ذلك الحوثيين من اكتساب القوة والاستمرار في تحديهم للشرعية والسعودية”.

•العميد “جواس” يكشف سبب “الطفرة” العسكرية للحوثيين

خلال الأيام الماضية ، أظهرت وزارة الدفاع الحوثية المتمركزة في صنعاء تحديا جديدا من خلال الإعلان عن أن هجمات الطائرات المسيرة الأخيرة جاءت كدفعة أولى من عملية عسكرية كبيرة قادمة تضم 300 هدف ضد أهداف حيوية في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

وأثار التطور المفاجئ لقدرات وتكتيكات الحوثيين العسكرية عددًا من الأسئلة بين المراقبين المحليين في اليمن بعد سنوات من القصف الجوي المكثف الذي شنه التحالف بقيادة السعودية ضد المواقع العسكرية التي يسيطر عليها المتمردون في جميع أنحاء البلاد.

وكشف العميد محمد جواس ، الخبير العسكري الاستراتيجي في مدينة عدن الساحلية الجنوبية ، لوكالة أنباء (شينخوا) عن العوامل الرئيسية التي ساعدت الحوثيين على تطوير معداتهم العسكرية على الرغم من وجود التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن.

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وقال جواس “التحالف الذي تقوده السعودية نجح في تدمير القدرات العسكرية للحوثيين لكنه فشل في تشديد الرقابة وتأمين حدود اليمن لمنع عمليات تهريب الأسلحة والطائرات بدون طيار للمتمردين من حلفائهم الأجانب”.

وتوقع أن يؤدي التصعيد العسكري الأخير للحوثيين ضد المملكة العربية السعودية إلى عواقب وخيمة ، بما في ذلك زعزعة الأمن والاستقرار الإقليميين وتحفيز المواجهة الوشيكة بين القوى المتنافسة في المنطقة.

وقال “الوضع في المنطقة في الآونة الأخيرة متوتر للغاية وفرضت الولايات المتحدة سلسلة من العقوبات على إيران التي لجأت على ما يبدو إلى استخدام وكلاءها الحوثيين لمهاجمة الحلفاء الإستراتيجيين للولايات المتحدة في المنطقة خاصة المملكة العربية السعودية”.

وحذر جواس من أن “ميليشيات الحوثيين تلعب لعبة بالغة الخطورة وأن مهاجمة المصالح الاستراتيجية للولايات المتحدة في المنطقة قد تضع المتمردين في مواجهة عسكرية حقيقية مع أمريكا والمجتمع الدولي”.

وخاضت واشنطن وطهران حرباً كلامية على مدار الأسبوعين الماضيين ، وتوترًا متصاعدًا تم إذكاؤه في أعقاب التعزيزات العسكرية الأمريكية المتزايدة في الشرق الأوسط.

كما ذكرت وسائل الإعلام الأمريكية يوم الأربعاء أنه من المتوقع أن يقدم البنتاغون خططًا إلى البيت الأبيض لإرسال ما يصل إلى 10000 جندي إلى الشرق الأوسط وسط توترات متزايدة مع إيران.

من جهته قال علي هادي ، وهو خبير عسكري يمني ، لوكالة أنباء (شينخوا) بأن إيران استغلت علاقاتها القوية مع الحوثيين ودفعت المتمردين عن عمد إلى تصعيد هجماتهم بطائرات مسيرة ضد المملكة العربية السعودية كرد فعل على التصعيد الأمريكي المستمر ضد إيران.

وقال إن “إيران تواجه ضغوطًا أمريكية وأن تزايد هجمات الحوثي بالطائرات المسيرة على المملكة العربية السعودية يعتبر رسالة تحذير إلى واشنطن من النظام الإيراني الذي يحاول إظهار قدرته على توسيع الحرب لتشمل دول الخليج. “

وفي 14 مايو ، قال الناطق باسم الحوثي محمد عبد السلام على موقع تويتر أن الهجوم على المنشآت النفطية السعودية كان ردا على الهجمات السعودية على جماعته ، متعهدا باستعداد الحوثيين لشن المزيد من هذه الهجمات.

كما صرح عادل الشجاع ، أستاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء ، لوكالة أنباء (شينخوا) بأن “هناك بعض الغموض الذي يحيط بالحرب المستمرة خاصة في تصوير جماعة الحوثي كقوة صاعدة لا تقهر لأن هذا غير صحيح على الإطلاق”.

وقال الأستاذ عادل: “من الواضح جدًا أن بلدًا له تاريخ طويل وخبرة طويلة في مثل هذه التكنولوجيا يقف وراء هجمات الطائرات الحوثية المسيرة بهدف ابتزاز السعودية بشكل أكبر”.

وكانت المملكة العربية السعودية قد دعت إلى عقد محادثات إقليمية طارئة مع زعماء الخليج والدول العربية في قمتين في مكة يوم 30 مايو لمناقشة التوترات المتصاعدة في المنطقة في أعقاب هجمات الحوثيين المكثفة ضد المملكة.