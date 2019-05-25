شكرا لقرائتكم خبر عن امريكا ترسل قوات الى الشرق الاوسط والأمين العام يدعو لضبط النفس والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال الرئيس الأمريكي ترامب: سنرسل 1500 جندي إلى الشرق الأوسط كتعزيزات عسكرية إضافية وبطاريات باتريوت للتصدي لصواريخ #إيران.. والأمين العام للأمم المتحدة غوتيريش: يدعو إلى ضبط النفس عقب قرار الولايات المتحدة إرسال قوات إلى منطقة الخليج.

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