شكرا لقرائتكم خبر عن جماعة الحوثي تتلقى ضربة موجعة في الضالع وتخسر 11 موقعاً عسكرياً دفعة واحدة (أسماء المواقع) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت قيادة الجيش الوطني والمقاومة مسنودة بالعمالقة في جبهتي مريس وقعطبة بمحافظة الضالع، إحكام سيطرتها على 11 موقعاً عسكرياً في السلسلة الجبلية الممتدة من قرى حمر وحتى قرى هجار في معركة شرسة صباح اليوم الجمعة استمرت لعدة ساعات وتواصل التقدم بإتجاه هجار وبيت الشوكي.



وقال مصدر عسكري في اللواء 83 مدفعية أن المواقع التي جرى تحريرها والسيطرة عليها هي على النحو التالي:



1_ سدر

2_ يمر

3_ غول زيد

4_ غول الحاج علي

5_ لكمة ثعلان

6_ غول الدواب

7_ تباب دبيان

8_ وادي دبيان

9_ قرن الزريبه

10_ مقاسم عصيد

11_ تبة خزان شخب



وأوضح المصدر أن العملية العسكرية التي جرى خلالها تطهير المواقع المذكورة من أيدي مليشيا الحوثي شاركت فيها وحدات عسكرية مختلفة، حيث تقدمت من الميمنة قوات اللواء 83 مدفعية وهناك تم تحرير العديد من المواقع أهمها جبل صامح والمواقع المنتشرة في محيطه.



وفي القلب والوسط أسندت المهمة للواء الرابع إحتياط وجرى تحرير عدة مواقع في القلب بدءاً من تبة الدفاع ودار السقمة بإتجاه تبة الخزان شخب وحتى وادي دبيان.



أما الميسرة غرب قعطبة تقدمت قوات الحزام الأمني والعمالقة عقب معركة شرسة تم خلالها تحرير دار القفلة وقرى شخب وعدد من التباب ولم يتبقى الا تبة واحدة يجري تمشيطها تمهيدا لاقتحامها.



وأسفرت العملية وفقاً للمصدر عن مصرع العشرات من مسلحي الحوثي وأسر 7 آخرين وتدمير آليات للمليشيات وإغتنام مدفع 120 وعدد من الأسلحة المتوسطة والخفيفة وكميات كبيرة من الذخائر.



واستنزفت جماعة الحوثي مقاتليها في جبهات محافظة الضالع جراء الخسائر الكبيرة التي تتكبدها الجماعة في صفوف مقاتليها الذين حشدتهم من مناطق ذمار وعمران وإب وحجة.



ويقول أحد المقاتلين أن مليشيا الحوثي ونظراً لقلة المقاتلين، تقوم بزرع المواقع بالألغام والمتفجرات لحراستها، كما تعمل على نفخيخ العبارات والجسور وقطع الطرقات.



وفي سياق ذي صلة فككت الشرطة العسكرية عبوتين ناسفتين بجانب الخط الرئيس أسفل نقيل الشيم قريب منطقة قردح شمال قعطبة كانت قد زرعتها جماعة الحوثي خلال دخولها المنطقة الأسابيع الماضية.



وكانت جماعة الحوثي قد فجرت في ذات المكان عبارة المياة الواقعة بالخط العام بقردح في إطار سعيها لقطع الإمداد على مريس ومحاصرتها، قبل أن يتم تطهيرها من قبل قوات الجيش الوطني والمقاومة الأربعاء الفائت.



وتشير المعلومات إلى أن الحوثيين وبعد الهزائم الكبيرة والمتلاحقة التي منيت بها خلال الأيام الماضية، عمدوا إلى إبعاد وإيقاف كل القيادات والمسؤولين في جبهات في الضالع وأحالت كثير منهم للتحقيق.