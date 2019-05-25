شكرا لقرائتكم خبر عن حفل خطابي بمناسبة العيدالوطني ال29للوحده اليمنية بجالية نيويورك والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - احتفلة جالية نيويورك تحتفي بالعيد الوطني ال 29 للوحدة اليمنية وإعلان العديد من الدورات التاهيلية لابناء الجالية

احتفل قطاع المرأة في الجالية اليمنية بنيويورك أمس الاول بالذكرى ال 29 لاعادة تحقيق الوحدة اليمنية المجيدة .وإعلان العديد من الدورات التاهيلية لابناء الجالية

وخلال الاحتفال الذي اقيم بمقر الجالية في مدينة نيويورك أكدت المشاركات في الحفل على أهمية هذه المناسبة الوطنية الكبيرة التي أعادت اللحمة الوطنية في ال22من مايو 1990م .

وقالة مسئولية قطاع المرأة بالجالية اليمنية الاستاذه /ام علي بان الوحدة اليمنية حدث تاريخي يفتخر بها كل يمني وكل مواطن عربي كون الوحدة اليمنية تحققت في زمن الشتات والانقسامات ويجب الحفاظ على هذا المنجز التأريخي العظيم والغالي على كل يمني محب لوطنة .

واشارت الى ان الدعوات المنائية للوحدة لا تعي أهمية الوحدة ولا تدرك مخاطر الانفصال كون الوحدة اليمنية الم تكن وليدة اللحظة يل جاءت بعد جهود كبيرة بذلها المخلصين لهذا الوطن وتحقق حلم اليمنيين في ال 22 من مايو ورفع علم الوحدة اليمنية على جبال ردفان .

وقالت ان الوحدة اليمنية نوة لوحدة عربية انشاء الله ويجب على كل يمني ان يحافظ على وحدة وطنة وان لايفرط بها كونها منجز ومفخرة لكل اليمنيين .

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كما القيت العديد من الكلمات اكدت في مجملها بأن الوحدة اليمنية راسخة رسوخ جبال شمسان وعيبان بالرغم من المؤامرات والمخططات الخارجية والداخلية التي تستهدفها.

ودعت الكلمات الى الحفاظ على هذا المنجز التاريخي ومقارعة اعدائها والانتصار لدماء الشهداء .

وقدم في الاحتفال عددا من القصائد الشعرية الوطنية .

وفي الحفل قامت الاستاذة /ساره الصلوي

في توزيع وجبة العشاء والحلويات التي حملة علم الوحدة

حضرة اللقاء الناشطة الخيرية و الحقوقية بالجالية الاستاذه فاطمة تميم وعدد كبير من النساء والاطفال .

وخلال الاحتفال اعلنت الجالية اليمنية الامريكية بالتعاون مع جمعية التجار اليمنين عن فتح باب التسجيل لتعلم اللغة الانجليزية لابناء الجالية الية اليمنية بأمريكا

النص:- اعلان فتح باب التسجيل لفصول اللغه الانجليزيه للبالغين ⭐⭐ندعوا الجميع الي التسجيل و حضور هذه الفصول لتأهيل اللغه الانجليزيه و الذي بموجبه ان شالله سيتيح لنا فتح فصول اخري في المستقبل القريب جداً لتحضير امتحان الجنسيه، الكمبيوتر ، و ايضا معادله الثانويه العامه GED. . الأهم ان تتخطي حاجز اللغه . و ان كان لديك خلفيه في اللغه و توقفتي عن الدراسه ننصحك ايضاً بالتسجيل و الحضور حتي تستعيدي معلوماتك . ⭐⭐ نسعي للارتقاء بالجالية اليمنيه و لن يتم لنا ذلك الإ اذا اتبعنا و طبقنا كلمه (إقرأ)...

واقرا تحديد يوم الاثنين والخميس من الساعة 9صباحا الى12ظهرا للاناث ....

ويوم الثلاثاء والخميس من الساعة 4عصرا الى 7مساء للذكور

