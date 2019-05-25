شكرا لقرائتكم خبر عن الامم المتحدة توجه صفعة مدوية للرئيس هادي ودبلوماسيته الفاشلة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ردت الأمم المتحدة بتحدي على خطاب الرئيس هادي بشأن المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيت.



حيث أكد المتحدث باسم الأمم المتحدة ثقة الأمين العام أنطونيو غوتيريش الكاملة في مبعوثه الخاص لليمن مارتن غريفيثس وعمله، وذلك بعد تلقي غوتيريش خطابا من الرئيس اليمني.



جاء تعليق المتحدث ردا على سؤال أحد الصحفيين حول ما قال إنه "خطاب تلقاه الأمين العام من الرئيس اليمني عبد ربه منصور يحمل انتقادا للمبعوث الأممي غريفيثس".



وقال المتحدث ستيفان دوجاريك إن الأمين العام قال في رده على الخطاب إن التزام الأمم المتحدة تجاه اتـفاق ستوكهولم ينبع أولا وقبل كل شيء من رغبة عميقة لتخفيف معاناة الشعب اليمني والمساعدة في معالجة الأزمة الإنسانية.



وأضاف دوجاريك أن الأمين العام أكد للرئيس هادي أن المبعوث الخاص سيضاعف جهوده لدعم الطرفين، الحكومة وأنصار الله (الحوثيين)، للوفاء بالتزاماتهما التي أعلناها في ستوكهولم، وأنه سيفعل ذلك بشكل متوازن يدعم التوصل إلى حل سياسي دائم للصراع.

ويعد هذا الرد تأكيد كامل على فشل دبلوماسية الشرعية وعدم قدرتها على ترجمة اهدافها الى واقع عملي يحقق نجاحات على المستوى الدولي وابراز حقيقة جماعة الحوثي ودورها في ايصال الوضع الانساني في اليمن الى هذا المستوى