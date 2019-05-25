شكرا لقرائتكم خبر عن فلكي سعودي يحدد موعد عيد الفطر المبارك في المملكة وبعض الدول العربية والاسلامية والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - قال الفلكي السعودي الدكتور خالد صالح الزعاق بأن شهر رمضان لهذا العام بدأ بيوم الاثنين وسينتهي بيوم الاثنين.
وتوقع الزعاق بأن عيد الفطر المبارك سيكون يوم الثلاثاء الذي سيوافق 362019م في المملكة العربية السعودية وفي قليل من الدول العربية والاسلامية سيكون العيد يوم الاربعاء.
قال الفلكي السعودي الدكتور خالد صالح الزعاق بأن شهر رمضان لهذا العام بدأ بيوم الاثنين وسينتهي بيوم الاثنين.
وتوقع الزعاق بأن عيد الفطر المبارك سيكون يوم الثلاثاء الذي سيوافق 362019م في المملكة العربية السعودية وفي قليل من الدول العربية والاسلامية سيكون العيد يوم الاربعاء.
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