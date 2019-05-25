شكرا لقرائتكم خبر عن مرافق مدير شرطة تعز آخر ضحاياه ... غزوان المخلافي يواصل بلطجته في تعز ...من يحميه ومن يدعمه ؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - توفي قائد حراسة مدير شرطة تعز، الليلة، متأثراً بإصابته بنيران مطلوبين أمنياً قبل حوالى أسبوع شمال مدينة تعز وسط اليمن.



وقال مصدر محلي إن بسام عبده مسعود المكنى "أبو علي" توفي، مساء الجمعة، متأثراً بإصابته بنيران عصابة غزوان المخلافي قبل أسبوع خلال ملاحقتهم شمال مدينة تعز.

ويتسائل ابناء تعز من يقف خلق غزوان ويدعمه بالسلاح والمال ويسهل حركته في المدينة ؟



يشار إلى أن عديد مطلوبين أمنياً، من بينهم غزوان المخلافي، محسوبون على أطراف حزبية، ويتواجدون وسط وشمال مدينة تعز.



من جهة أخرى، قُتل الطفل مدين أحمد محمد علي العفيري (14 عاماً) برصاص قناص حوثي، مساء الجمعة، داخل منزلهم في منطقة العارضة، بمديرية مقبنة غربي محافظة تعز.