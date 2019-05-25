شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط حاد في سعر صرف الريال اليمني مقابل «الدولار والسعودي» والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شهد الريال اليمني خلال الأيام الماضية- تراجعاً كبيراً أمام العملات الأجنبية، حيث بلغ سعر الصرف للدولار الأميركي ٥٥٨ مقابل الدولار الواحد وكذلك الريال السعودي قارب في ارتفاع سعره مقابل الريال اليمني سقف الـ ١٥٠ ريال. ويأتي هذا الهبوط الحاد في سعر صرف الريال اليمني وارتفاع قيمة العملات الأجنبية، بعد تحسن طفيف شهدته الأسابيع الماضية

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هبوط حاد في سعر صرف الريال اليمني مقابل «الدولار والسعودي» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.