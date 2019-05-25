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المقدشي يتحدى المجلس الانتقالي الجنوبي ويتعهد بسحق كل التشكيلات العسكرية خارج اطار شرعية هادي

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عدن - ياسمين التهامي - توعد وزير الدفاع، محمد المقدشي، بالتصدي لأي مليشيات أو تشكيلات غير شرعية، في أول تصريح للوزير الذي يتخذ من مأرب مقرا لوزراته.

وأضاف المقدشي خلال كلمة في أمسية رمضانية، بمحافظة مأرب، أن الجيش الوطني معني بالتصدي لأي كيانات خارج إطار الشرعية.

وقال، إنه ليس بمقدور أي جماعة أو حزب السيطرة على اليمن، وإخضاع البلاد بالقوة.
وتأتي تصريحات المقدشي حول التشكيلات المناوئة عقب أيام من تصريح قيادي انفصالي باجتياح بقوات موالية وادي حضرموت الذي تتواجد فيه قوات من المنطقة العسكرية الأولى.

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