شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس هادي يصدر قرار جمهوري مفاجئاً والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

أصدر الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة قرار جمهوريا رقم ( 66 ) للعام 2019م قضى بموجبه بترقية العقيد عبدالماجد البرك بن عسالة العامري الى رتبة عميد.

والمفاجأة بالقرار ان الترقيات لايتم نشرها بقرارات جمهورية الا اذاكانت مترافقة مع تعيين في منصب جديد

وجاء في نص القرار الذي صدر عن رئيس الجمهورية بتاريخ 30 ابريل 2019م ما يلي:

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بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية وعلى قانون 67 لسنة ١٩٩١ بشان الخدمة بالقوات والمسلحة والامن وعلى مبادرة مجلس الدول الخليجي واليتها التنفيذية وعلى مخرجات الحوار الوطني الشامل ولما تقتضيه المصلحة العليا للبلاد قرر الآتي:

مادة اولى (1) : يرقى العقيد عبدالماجد برك عيظة سعيد العامري إلى رتبة عميد.

مادة (2) : يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية والنشرات العسكرية.

ويتقلد العميد العامري حاليا مديرا لفرع مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية بوادي وصحراء حضرموت والذي يعد المكتب الوحيد في الجمهورية الذي حافظ على مكانته في ظل الظروف الصعبة التي مرت بها البلاد وظل يقوم باداء واجبه بكل اقتدار ويستقبل معاملات كافة المواطنين من انحاء محافظات الجمهورية.

وبهذا القرار فقد رفع ضباط وصف ومنتسبي مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية بالوادي والصحراء أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى العميد عبدالماجد العامري , بمناسبة نيله ثقة القيادة السياسية , وترقيته إلى رتبة ” عميد ” متمنين له دوام التوفيق والنجاح في مهامه العملية.