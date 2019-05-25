الأمم المتحدة تؤكد ثقتها الكاملة في مارتن جريفيث

أكد المتحدث بإسم الأمم المتحدة ثقة الأمين العام أنطونيو جوتيريش "الكاملة" في مبعوثه الخاص لليمن مارتن جريفيث وعمله، وذلك بعد تلقي جوتيريش خطابا من الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.

وأوضح المتحدث ستيفان دوجاريك - حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الجمعة - أن الأمين العام قال في رده على الخطاب إن "التزام الأمم المتحدة تجاه اتفاق ستوكهولم ينبع أولا وقبل كل شيء من رغبة عميقة لتخفيف معاناة الشعب اليمني والمساعدة في معالجة الأزمة الإنسانية".

وأضاف دوجاريك أن جوتيرش أكد لهادي أن المبعوث الخاص سيضاعف جهوده لدعم الطرفين، الحكومة وجماعة الحوثي، للوفاء بالتزاماتهما التي أعلناها في ستوكهولم، وأنه سيفعل ذلك بشكل متوازن يدعم التوصل إلى حل سياسي دائم للصراع.

وكانت الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي قد توصلا لاتفاق ستوكهولم آخر العام الماضي في ختام المشاورات اليمنية في السويد. ومن بين ما اتفق عليه الطرفان خلال المشاورات، إعادة الانتشار المشترك للقوات من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى ومدينة الحديدة، إلى مواقع متفق عليها خارج المدينة والموانئ، ووقف إطلاق النار على الفور في المدينة والموانئ.