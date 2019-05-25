سيطرت قوات الجيش الوطني اليمني على مواقع جديدة في مديرية الحشوة بمحافظة صعدة، شمالي اليمن، بعد معارك مع المتمردين الحوثيين خلفت قتلى وجرحى في صفوفهم.
وقالت مصادر عسكرية إن قوات الجيش سيطرت على جبال القاهرة والمرتفعات المحيطة به، وإحكام الحصار على المتمردين الحوثيين في جبل "القناصين".
وكانت قوات الجيش بدأت خلال اليومين الماضيين هجوما على مواقع الحوثيين في الحشوة.
كانت هذه تفاصيل خبر قوات الجيش تنجح في السيطرة على جبال القاهرة بمديرية الحشوة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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