شكرا لقرائتكم خبر عن الأمين العام للتنظيم الناصري يلتقي السفير الروسي لدى اليمن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

التقى أمين عام التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري عبدالله نعمان محمد امس الخميس سفير روسيا الاتحادية لدى الجمهورية اليمنية السفير فلادمير ديدوشكين .

وبحث الامين العام مع السفير الروسي مستجدات الاوضاع على الساحة الوطنية والاقليمية في ضوء تعثر جهود السلام وعدم التزام المليشيا الانقلابية بتنفيذ الاتفاقات وتساهل المبعوث الاممي وفريق الامم المتحده مع الطرف الانقلابي الغير ملتزم بتنفيذ الاتفاقات مستعرضاً موقف التنظيم المتمسك بالحل السياسي القائم على المرجعيات الثلاث المتمثله بمخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل والمبادرة الخليجية وقرارات مجلس الامن وبالاخص القرار 2216 .

وأشار نعمان لتقديره لدور روسيا الاتحادية الداعم للشعب اليمني ولمؤسسات الدولة الشرعية والمنطلقه من عمق العلاقات التاريخيه التي تربط اليمن بروسيا الاتحادية داعيا روسيا الاتحادية لبذل المزيد من الجهود من اجل تحقيق السلام المستدام وممارسة الضغوط الضرورية لوقف تصعيد المليشيات والذي يدفع باليمن لتكون ساحة صراع لخدمة المشروع الايراني وزعزعة الاستقرار بالمنطقة باعتبار استقرار اليمن مهم وضروري لتحقيق الاستقرار بالمنطقة والعمل على تجنيب المنطقه مخاطر الانزلاق الى صدام مسلح لاسيما مع تصاعد حدة الخطاب والتصعيد

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وعبر الامين العام عن سعادته بلقاء سفير روسيا الاتحادية لدى اليمن مؤكداً على اهمية استمرار اللقاءات مع قيادة التنظيم بما يخدم جهود تثبيت الاستقرار بالمناطق المحررة وكذا انها الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة وتحقيق السلام .

ونوه نعمان الى التحالف الوطني للقوى السياسية اليمنية الذي تم اعلانه من قبلعدد كبير من الاحزاب والمكونات السياسية اليمنية بهدف توحيد الجهود والطاقات ودعم مؤسسات الدولة الشرعية بما يخدم مصالح الشعب اليمني .

من جانبه عبر سفير روسيا الاتحادية السفير فلادمير ديدوشكين عن سعادته للقاء بقيادة التنظيم مشيداً بدور التنظيم في الحياة السياسية اليمنية وتقديره لمواقف التنظيم من القضايا الوطنية والاقليمية بمختلف المراحل التي مرت بها اليمن منذ مؤتمر الحوار الوطني .

حضر اللقاء مانع المطري عضو اللجنة المركزية للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري .