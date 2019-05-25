شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً.. امريكا تعلن عن الجهة التي استهدفت السفن في الفجيرة وتكشف الطريقة التى تم استخدامها في العملية الارهابية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حمل مايكل غيلداي مدير الأركان المشتركة بوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، إيران ووكلاءها مسؤولية الهجمات على السفن الأربعة في المياه الاقتصادية للإمارات بالخليج، وقصف محطتي النفط بالسعودية، والصاروخ الذي سقط قرب السفارة الأمريكية بالعراق. وقال الأميرال مايكل غيلداي ”نحن ننسب الهجوم على الملاحة في الفجيرة إلى الحرس الثوري الإيراني“ مضيفا أن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) خلصت إلى أن الألغام اللاصقة المستخدمة في الهجوم تعود للحرس الثوري. وأحجم عن إيضاح ”سبل توصيل“ الألغام لأهدافها. جاءت التصريحات خلال إفادة صحفية في البنتاجون لإعطاء تفاصيل عن خطط الولايات المتحدة لإرسال 900 جندي إضافي، بينهم مهندسون، للشرق الأوسط لتعزيز الدفاعات الأمريكية إضافة إلى تمديد بقاء نحو 600 جندي آخرين لتشغيل أنظمة صواريخ باتريوت.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رسمياً.. امريكا تعلن عن الجهة التي استهدفت السفن في الفجيرة وتكشف الطريقة التى تم استخدامها في العملية الارهابية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.