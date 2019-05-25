مقتل 4 مدنيين في انفجار لغم حوثي بمحافظة تعز

قتل 4 مدنيين في انفجار لغم من مخلفات ميليشيات الحوثي الموالية لإيران، في مديرية المخا غربي محافظة تعز الجمعة.
وذكرت مصادر محلية، أن أربعة مدنيين كانوا على متن دراجة نارية، انفجر بهم لغم في إحدى مزارع منطقة دار الشجاع، وأدى إلى مقتلهم جميعا.
كانت المملكة العربية السعودية، قد دعت الجمعة، المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته باتخاذ موقف حازم مع ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، على استهدافها المناطق الحيوية المأهولة بالسكان عبر الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة على مدن المملكة، الذي يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والإنساني ولقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وجاء ذلك في كلمة السعودية في مجلس الأمن الدولي في جلسة حول "بند حماية المدنيين في النزاع المسلح"، التي ألقاها القائم بأعمال وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة بالإنابة المستشار د. خالد منزلاوي، بمقر المجلس في نيويورك. بحسب وكالة الأنباء السعودية.
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