وتظهر الصور التي ينشرها "الخليج 365" أن الشباب قطعوا طرقات رئيسية بالمكلا ، في حين تجوب الدوريات الشوارع حفاظا على عدم تحول التظاهرات السلمية إلى حالة عنف وفوضى.
وكانت الجهات المعنية وذات العلاقة، قد وعدت بتحسين خدمة الكهرباء مع قرب شهر رمضان الكريم، ولكن الخدمة تزداد سوءاً يوماً بعد يوم خاصة مع إرتفاع درجة الحرارةجراء دخول فصل الصيف.
كانت هذه تفاصيل خبر شباب غاضبون يقطعون شوارع المكلا احتجاجا على تردي وضع الكهرباء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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