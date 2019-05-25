شباب غاضبون يقطعون شوارع المكلا احتجاجا على تردي وضع الكهرباء

أقدم شباب غاضبون مساء اليوم الجمعة، على قطع عدد من الشوارع الرئيسية في مدينة المكلا، إحتجاجاًعلى تردي خدمة الكهرباء والتي تزايدت إنقطاعاتها بالتزامن مع إرتفاع درجة الحرارة بشكل كبير.

وتظهر الصور التي ينشرها "الخليج 365" أن الشباب قطعوا طرقات رئيسية بالمكلا ، في حين تجوب الدوريات الشوارع حفاظا على عدم تحول التظاهرات السلمية إلى حالة عنف وفوضى.

وكانت الجهات المعنية وذات العلاقة، قد وعدت بتحسين خدمة الكهرباء مع قرب شهر رمضان الكريم، ولكن الخدمة تزداد سوءاً يوماً بعد يوم خاصة مع إرتفاع درجة الحرارةجراء دخول فصل الصيف.