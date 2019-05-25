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شباب غاضبون يقطعون شوارع المكلا احتجاجا على تردي وضع الكهرباء

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أقدم شباب غاضبون مساء اليوم الجمعة، على قطع عدد من الشوارع الرئيسية في مدينة المكلا، إحتجاجاًعلى تردي خدمة الكهرباء والتي تزايدت إنقطاعاتها بالتزامن مع إرتفاع درجة الحرارة بشكل كبير.

وتظهر الصور التي ينشرها "الخليج 365" أن الشباب قطعوا طرقات رئيسية بالمكلا ، في حين تجوب الدوريات الشوارع حفاظا على عدم تحول التظاهرات السلمية إلى حالة عنف وفوضى.   

وكانت الجهات المعنية وذات العلاقة، قد وعدت بتحسين خدمة الكهرباء مع قرب شهر رمضان الكريم، ولكن الخدمة تزداد سوءاً يوماً بعد يوم خاصة مع إرتفاع درجة الحرارةجراء دخول فصل الصيف.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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