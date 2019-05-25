نساء المكلا يستعرضن رؤيتهن للحوار الجنوبي

وكُرّست الأمسية ، التي حضرها عدد من النساء المهتمات بقضايا المرأة والمناضلات في صف القضية الجنوبية ، للحديث حول الحوار الجنوبي ، الذي دعا له المجلس الانتقالي ، ورؤية نساء حضرموت بشأنه.
كما تطرقت الأمسية ، التي شارك فيها بمداخلات ، الدكتور جمال أبوبكر عباد ، و الأستاذة سلمى الكثيري ، عضوا الجمعية الوطنية ، وعطيات عبود ، وعلياء الحامدي وصابر بامقنع ، أعضاء الهيئة التنفيذية ، إلى مختلف قضايا المرأة في حضرموت، وكيفية استعادة دورها ومكانتها في المجتمع ، التي فقدتها بسبب الوحدة المشؤومة.
حضر الأمسية صالح الباشا عضو الهيئة التنفيذية لانتقالي حضرموت، وفائزة باني عضو القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بالمحافظة .
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