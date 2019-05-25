شكرا لقرائتكم خبر عن اليكم اسعار صرف الريال اليمني مقابل الريال السعودي والدولار اليوم الجمعة والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - اسعار العملات لهذا اليوم 24/05/19:
العملة:بيع-شراء
دولار امريكي:560-553
ريال سعودي:148-147
درهم اماراتي:149-148
يورو:615-605
ريال قطري:141-137
دينار كويتي:1702-1651
دينار بحريني:1458-1429
ريال عماني:1365-1352
جنيه استرليني:706-698
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