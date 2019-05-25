شكرا لقرائتكم خبر عن اليكم اسعار صرف الريال اليمني مقابل الريال السعودي والدولار اليوم الجمعة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اسعار العملات لهذا اليوم 24/05/19: العملة:بيع-شراء دولار امريكي:560-553 ريال سعودي:148-147 درهم اماراتي:149-148 Advertisements يورو:615-605 ريال قطري:141-137 دينار كويتي:1702-1651 دينار بحريني:1458-1429 ريال عماني:1365-1352 جنيه استرليني:706-698

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