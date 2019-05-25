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اليكم اسعار صرف الريال اليمني مقابل الريال السعودي والدولار اليوم الجمعة

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عدن - ياسمين التهامي - اسعار العملات لهذا اليوم 24/05/19:

العملة:بيع-شراء

دولار امريكي:560-553

ريال سعودي:148-147

درهم اماراتي:149-148

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يورو:615-605

ريال قطري:141-137

دينار كويتي:1702-1651

دينار بحريني:1458-1429

ريال عماني:1365-1352

جنيه استرليني:706-698

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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