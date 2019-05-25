شكرا لقرائتكم خبر عن فنانة يمنية تفاجئ الجميع وتقتحم الساحة الفنية العربية من أوسع ابوابها وتتصدر أشهر مسلسل خليجي يتم عرضه الان "اسم وصور" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - لا يعرف الكثير أن بطلة مسلسل العاصوف الذي يعرض الان على قناة "إم بي سي" هي يمنية الاصل والجنسية ومقيمة بالسعودية ومتزوجة من مواطن سعودي.

فالفنانة ريماس منصور ولدت في مدينة الرياض من أب يمني وأم سعودية، حاصلة على درجة البكالوريوس في «العلوم الإدارية»،







كانت بدايتها كممثلة في مسلسل غشمشم مع فهد الحيان وهيا الشعيبي سنة 2006، وظهر نجاحها بشخصية «الدكتورة ريم» في مسلسل 37 درجة مئوية كما قدمت العديد من الأدوار أبرزها الكوميدية في سلسلة واي فاي وكذلك العاصوف.





واشتهرت الفنانة ريماس منصور بعد تجارب مختلفة في أعمال مثل "رابح والدكتورة "وطاش ما طاش"، وفقًا لموسوعة "ويكيبيديا".

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يذكر ان العاصوف هو مسلسل خليجي سعودي حقق شهرة واسعة هذا العام بسبب تطرقت لاحداث اقتحام الحرم المكي من قبل جماعة جهيمان العتيبي.