"سلمان للإغاثة" يستكمل تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي في ميدي بحجة

استكمل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اليوم ، تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي في

مديرية ميدي بمحافظة حجة.

ويتضمن المشروع توفير مياه الشرب والاستخدام للمركز الصحي بمديرية ميدي والقرى المجاورة، من خلال التمديدات من البئر المخصصة للمشروع إلى القرى المستفيدة لمسافة تصل لأكثر من 3 كيلو مترات.

وشمل المشروع توفير جهاز "المحول" للطاقة الشمسية المشغلة للبئر، وإنشاء خزانات للمياه في المناطق المستفيدة،فيما يوفر المشروع 25,000 لتر يوميًا، لـ 500 أسرة، بما يعادل 2,700 شخص في مناطق الجعدة والتنابكة وبني فائد.

وجرى توزيع 50 حقيبة نظافة شخصية، وبناء 10 حمامات طوارئ، فضلا عن حفر بيارتين لمياه الصرف الصحي، إلى جانب توفير 25 برميل لجمع المخلفات.