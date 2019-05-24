تدشين مشروع السلة الغذائية وكسوة العيد في حضرموت ومأرب

دشنت مؤسسة البادية للتنمية والأعمال الإنسانية ،اليوم، مشروع السلة الغذائية بوادي حضرموت بتمويل من الهيئة

العالمية للإغاثة والرعاية والتنمية ، و مشروع كسوة العيد بمحافظتي حضرموت ومأرب بتمويل من مؤسسة صل

للتنمية .

وخلال التدشين الذي حضره مشرف المشروع بالهيئة عبدالعزيز باريان ،اوضح رئيس لجنة مشاريع الخير الرمضانية بالبادية محمد جمعان دهلوس بأن مشروع كسوة العيد يستهدف قرابة 255 فرد من أبناء الأسر النازحة والأيتام والأسر المحتاجة بمحافظتي حضرموت ومأرب ، فيما مشروع السلة الغذائية سيتم خلاله توزيع 100 سلة على الأسر المحتاجة والأيتام في بعض قرى ومناطق وادي حضرموت.

ووفق وكالة "سبأ" استعرض دهلوس المشاريع التي نفذتها المؤسسة منذ بداية شهر رمضان المبارك ضمن برامج الخير الرمضانية لعام 1440هـ، بدعم وتعاون مع عدد من المؤسسات والمنظمات والمحسنين ، والمتمثلة في " توزيع التمور، إفطار الصائم ، السلة الغذائية ، إحياء قرية في رمضان ، المساعدات النقدية ، كسوة العيد ، زكاة الفطر.