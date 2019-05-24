صعدة.. قصف صاروخي ومدفعي على تحركات للمليشيا في رازح

قصفت القوات السعودية، اليوم الجمعة، أيار 24، 2019، تحركات للمتمردين الحوثيين في مناطق حدودية بمحافظة

صعدة شمالي اليمن.

وقالت مصادر محلية إن تحركات للمليشيا في مناطق متفرقة من مديرية رازح الحدودية مع المملكة العربية السعودية تعرضت لقصف صاروخي ومدفعي عنيف.. لافتة إلى أن الانفجارات الناجمة عن القصف مازالت تسمع حتى لحظة كتابة الخبر.

ولم يتسن للمصادر الحصول على معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف.

وتتعرض مواقع وتحركات المليشيا في المحافظة لقصف مدفعي وجوي بشكل شبه يومي منذ العام 2015.