قصفت القوات السعودية، اليوم الجمعة، أيار 24، 2019، تحركات للمتمردين الحوثيين في مناطق حدودية بمحافظة
صعدة شمالي اليمن.
وقالت مصادر محلية إن تحركات للمليشيا في مناطق متفرقة من مديرية رازح الحدودية مع المملكة العربية السعودية تعرضت لقصف صاروخي ومدفعي عنيف.. لافتة إلى أن الانفجارات الناجمة عن القصف مازالت تسمع حتى لحظة كتابة الخبر.
ولم يتسن للمصادر الحصول على معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف.
وتتعرض مواقع وتحركات المليشيا في المحافظة لقصف مدفعي وجوي بشكل شبه يومي منذ العام 2015.
كانت هذه تفاصيل خبر صعدة.. قصف صاروخي ومدفعي على تحركات للمليشيا في رازح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.