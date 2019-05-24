مكتب إعلام حضرموت ينفي تصريحات كاذبة منسوبة للمحافظ البحسني

نفى المكتب الاعلامي لمحافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني ما نشرته بعض المواقع الاخبارية المشبوهة والمطابخ الاعلامية المعادية من تصريحات كاذبة ومغلوطة نسبتها للمحافظ البحسني ليس لها أساس من الصحة.

ووفق متابعة "الخليج 365"، قال المكتب إن هذه المواقع نشر جزافاً خبراً ملفقاً بعيداً عن المصداقية المهنية يسيء إلى أبناء الضالع هدفه في الأساس زرع وإذكاء الفتنة وخلق مزيد من التناقضات بين أبناء الوطن، وهي تصريحات لم ترد بتاتاً على لسان المحافظ البحسني الذي عُرف عنه احترامه للجميع وابتعاده عن مفردات الإساءة للآخرين.

وأكد المكتب ان المحافظ البحسني ينأى بنفسه عن مثل هذه التصريحات ، ويقف على مبدأ ومسافة واحدة من الاحترام للجميع ، منطلقاً من وطنيته ونضاله المشهود وسجله الزاخر بالعطاء والتضحيات.

وبين، أن تركيزه خلال الأمسيات الرمضانية يتمحور حول قضايا ذات بُعد وطني لحفظ الأمن ومناقشة الأمور المرتبطة بالخدمات انطلاقاً من حرصه على خدمة المواطنين ، بعيداً عن الإساءة لأي أحد ، وهو الأمر الذي يثير حفيظة البعض من مثيري الفتن الذين ينتجون مثل هذه الأكاذيب ليضيفوا مزيداً من الألم على كاهل هذا الشعب والمزيد من التشرذم والتمزيق.

ودعا المكتب وسائل الاعلام المختلفة الى توخي الحذر وأخذ المعلومة والخبر من صفحة محافظ حضرموت الرسمية.