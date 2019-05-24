ينشر "الخليج 365"، اليوم الجمعة، مواعيد إقلاع الرحلات للخطوط الجوية اليمنية. ووفق اليمنية، فإنه" بمشيئته تعالى سيكون إقلاع رحلاتنا ليوم غد السبت الموافق 25 مايو 2019م كالتالي: رقم الرحله : 601. خط الرحله : القاهره- عدن. الاقلاع :0230 بعد منتصف الليل. (توقيت القاهره). الوصول: 0700 صباحا. رقم الرحله : 506. خط الرحله : عدن- جده. الاقلاع : 0830 صباحا. الوصول : 1030 صباحا. رقم الرحله : 507. خط الرحله : جده- عدن. Advertisements الاقلاع : 1200 ظهرا. (توقيت جده) . الوصول : 1400 ظهرا. رقم الرحله : 600. خط الرحله : عدن- القاهره. الاقلاع : 1500 عصرا. الوصول : 1730 مساء. رقم الرحله : 607. خط الرحله : القاهره-سيئون. الاقلاع :0430 صباحا. (توقيت القاهره). الوصول: 0900 صباحا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "الخليج 365" ينشر مواعيد إقلاع الرحلات الجوية ليوم غد السبت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.