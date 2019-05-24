شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد اسرع رد من أمين عام الامم المتحدة على رسالة وجهها له هادي حول تغيير ’’غريفيث’’ والرئيس يوافق على طلب مفاجئ لـ«غوتيريس» والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اعلن الأمين العام للأمم المتحدة قبل قليل استلامة رسالة من الرئيس اليمني " عبدربه منصور هادي " تتعلق بالمبعوث الأممي لليمن " مارتن غريفيث " مؤكدا انه سيتم الرد عليها قريبا. ونشرت قناة الجزيرة قبل قليل خبرا عاجلا حول موافقة الرئيس هادي على منح فرصة أخيرة للمبعوث الأممي لتقويم ادائه الذي يتهم بانه منحاز للحوثيين . وبحسب وسائل إعلامية فإن الأمين العام للأمم المتحدة قدم ردا مبدئيا للمندوب الدائم لليمن بالأمم المتحدة يتضمن رسالة للرئيس هادي بتعهده بتوجيه ملاحظات لغريفيث كما طلب منحه فرصة وهو ما تم تلبيته من الرئيس " هادي.

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