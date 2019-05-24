الإمارات تواصل تسليح المجلس الإنتقالي الجنوبي

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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – عدن
قالت مصادر محلية في محافظة عدن، أنالإمارات سلمت ما يعرف بالمجلس الإنتقالي الجنوبي أسلحة جديدة.
واشارت المصادر الى تلقي عيدروس الزبيدي كميات كبيرة من الأسلحة الإماراتية التي وصلت مساء الخميس الى عدن في إطار استمرار عملية التسليح التي تقدمها الإمارات لمرتزقتها في جنوب اليمن.
واضافت ان 8 شاحنات تقل اطنان من الاسلحة توجهت الى احد المعسكرات التي يديرها الزبيدي.
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