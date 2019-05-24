أمين عام الائتلاف الجنوبي يؤكد على ضرورة الحوار الذي يتفق عليه الجميع

في أول تصريح للأمين العام للائتلاف الوطني الجنوبي الدكتور محمد بامقاء أكد أن الائتلاف لم يأتي لأجل شق الصف الجنوبي بل للدفع بقضيتنا العادلة نحو البلورة السياسية التي تفرضها المرحلة التي بلغتها نضالات شعبنا الجنوبي في طريق انتزاع حقوقه ومستحقاته السياسية والاقتصادية العادلة.

مشيراً أن الائتلاف يضم ممثلين من عدة مكونات وشخصيات جنوبية تسعى لممارسة دورها وحقوقها في تقرير مصير الجنوب حاضراً ومستقبلاً وبما لا ينتمي للماضي وبعيداً عن عقليات الإقصاء والتهميش وإلغاء لغة وثقافة التخوين ونبذ الفرقة والحروب بين أبناء الجنوب.

ودعا الدكتور بامقاء كافة المكونات والفصائل الجنوبية لفتح حوار واسع وشفاف يؤمن فعلا وعملا أن الجنوب يتسع لجميع أبنائه وعلى قاعدة الإيمان بالراي والراي الآخر والتعددية السياسية ويقدس حرية التعبير وبما يرتضيه أبناء شعب الجنوب نحو تأسيس دولة مدنية اتحادية.

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وأضاف أن الائتلاف يدعم الشرعية برئاسة المشير عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية والتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة اللذان كان لهما دورا فاعلا في الوقوف بجانب شعبنا في المحنة التي تمر بها اليمن وصولا إلى إنهاء الانقلاب الحوثي.

ويؤكد الدكتور بإمقاء أن الحل يكمن في حوارا وطنيا او أي حوار يتفق عليه الجميع مستقبلا.

وأشاد بامقاء بالمقاومة الجنوبية والقوات المشتركة وصمودها الأسطوري في جبهات الضالع ومكيراس ويافع والساحل الغربي وكافة الجبهات داعيا جميع أبناء الجنوب مساندتهم ومدهم بالرجال والأموال.