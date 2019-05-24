شكرا لقرائتكم خبر عن رصاصة قناص تقتل العميد شلال "تفاصيل وصورة" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكدت مصادر عسكرية مقتل مدير أمن ميناء عدن العقيد شلال الشوبحي، برصاصة قناص خلال مواجهات مع مليشيا الحوثي بمحافظة الضالع.

ونقلت وكالة الأناضول عن مصادر قولها إن العقيد شلال الشوبحي قتل بينما كان يخوض المعارك مع قوات الجيش الوطني غربي مدينة قعطبة شمالي الضالع.

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وأضافت المصادر أن الشوبحي الذي يشغل منصب مدير أمن ميناء عدن وأحد القيادات الأمنية في شرطة المدينة، قتل برصاص قناص، أثناء عملية تمشيط القوات الحكومية لمنطقة حجر غربي مدينة قعطبة.

ولفت المصدر بأن الشوبحي “كان لا يزال يقضي شهر العسل بعد عقد قرانه مؤخرا، إلا أنه خرج ملبيا نداء الواجب دفاعا عن الوطن” على حد تعبيره.

وقبل أسبوع، أعلن الجيش الوطني تحرير مدينة قعطبة من قبضة المليشيا، وبعدها عدد من المناطق والقرى القريبة منها.