ألفت الدبعي: الوحدة الاندماجية فشلت

أكدت الناشطة ألفت الدبعي، عضو لجنة صياغة الدستور في مؤتمر الحوار، أستاذ علم الاجتماع في جامعة تعز، اليوم الجمعة، بأن "الوحدة الاندماجية فشلت".

وقالت الدبعي في منشور لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" - "في ذكرى 22مايو، العدالة الانتقالية بوابة العبور".

وأضافت الوحدة الاندماجية فشلت، سيكون هناك اتحاد يعيد صياغة الوحدة من أجل الحفاظ على المصلحة العامة لليمنيين".

ومضت "ما يدور الآن مخاضات من أجل تأسيس اتحاد قوي وعادل لا يكرر أخطاء الوحدة الاندماجية".

واختتمت "ما يزال المشوار طويلا، لكننا سوف نصل إليه، وحدها العدالة الانتقالية بوابة العبور إلى ذلك".