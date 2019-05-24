المجلس العسكري السوداني: قواتنا باقية في اليمن

قال المجلس العسكري الانتقالي السوداني إن قواتهم باقية ضمن التحالف العربي في اليمن، مقدما الشكر إلى السعودية على دعم بلاده في كافة المجالات.

جاء ذلك خلال لقاء بين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، الجمعة، ونائب رئيس المجلس الانتقالي السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو، والناطق الرسمي باسم المجلس الفريق الركن شمس الدين كباشي إبراهيم في مدينة جدة.

وتابع المجلس، في بيانه، أن "ولي العهد السعودي أكد دعمه اللامحدود للسودان في كل المجالات انطلاقا من العلاقة بين البلدين، وأنه يبارك الخطوات التي قام بها المجلس العسكري للخروج من الوضع الذي كان ماثلا من قبل آملا في استقرار الأوضاع".

وأوضح أن "الأمير محمد بن سلمان أكد أيضا استمرار الدعم المشترك السعودي الإماراتي للسودان، ووعد بالكثير من الاستثمارات بعد تجاوز المرحلة الحالية".

ووفق البيان، فقد شكر ولي العهد السعودي الوفد السوداني على الزيارة مؤكدا " أن وقوف المملكة إلى جانب الشعب السوداني إنما هو واجب تمليه أواصر الأخوة والدم والدين ممتدحا جهود المجلس العسكري للوصول للتوافق السياسي الذي يفضي إلى تجنيب البلاد الفتن وصولا لتسليم السلطة للشعب عبر حكومة مدنية تؤسس للديمقراطية".

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بدوره، تقدم نائب رئيس المجلس وإنابة عن أعضاء المجلس وباسم رئيس المجلس العسكري الانتقالي وكل أفراد الشعب السوداني بالشكر لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده لما قدماه للسودان من دعم في كل المجالات.

وأضاف: "لقد كانت وقفتكم معنا ذات أثر إيجابي وهي ليست بالغريبة"، مؤكدا في الوقت ذاته وقوف السودان مع المملكة ضد كل التهديدات والاعتداءات من قبل إيران والمليشيات الحوثية.

وعبر دقلو عن كامل الإدانة للاعتداءات الأخيرة على ناقلتي النفط في مياه الخليج والاعتداءات الصاروخية المتكررة من جانب مليشيا الحوثي.

وقال دقلو: "نعلن عن كامل الاستعداد عن الدفاع عن أرض الحرمين الشريفين في إطار الشرعية، وأن القوات السودانية ستظل موجودة وباقية في اليمن وسنقاتل لهذا الهدف وسنظل حتى تتحقق الأهداف جميعها".