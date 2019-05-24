الحوثيون يستهدفون مناطق بالفازة التابعة للتحيتا في الحديدة

شنت مليشيات الحوثي عمليات إستهداف متكررة على مواقع ألوية العمالقة في منطقة الفازة الساحلية التابعة لمديرية التحيتا جنوب محافظة الحديدة. وقال مصدر عسكري إن المليشيات قامت بإستهداف مواقع العمالقة إنطلاقا من تحصيناتها المتواجدة داخل المزارع الواقعة في أطراف منطقة الفازة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة والأسلحة القناصة. وأضاف المصدر أن المليشيات استخدمت خلال عمليات الإستهداف الأسلحة الرشاشة الثقيلة من عيار 23 ، ثم عاودت إستهداف المواقع بالأسلحة الرشاشة المتوسطة من عيار 14.5 وعيار 12.7 وبالأسلحة القناصة. وتتعرض مواقع ألوية العمالقة في منطقة الفازة لعمليات إستهداف متكررة ومتقطعة ، وتنفذ المليشيات خلالها محاولات تسلل سرعان ماتقوم وحدات ألوية العمالقة بالتصدي لها وإجبارها على الفرار.

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